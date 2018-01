Sanner: Integreringa vil krevje mykje av meg

innenriks

Saman med Venstres Iselin Nybø som forskings- og høgare utdanningsminister, overtok Sanner Kunnskapsdepartementet frå Torbjørn Røe Isaksen (H) etter statsråd onsdag.

Ei av endringane i den nye regjeringa er at integreringsfeltet er flytta frå Justisdepartementet til Kunnskapsdepartementet. Dermed er det Høgres rutinerte Jan Tore Sanner som vil få ansvaret for det som hittil har vore handtert av Frps Sylvi Listhaug.

– Integrering vil krevje mykje av meg, men også mykje av andre, for dette må vi få til gjennom eit felles løft, seier Sanner til TV 2 etter nøkkeloverrekkinga i departementet.

– Først og fremst er det viktig at dei som kjem til Noreg og skal bli ein del av det norske samfunnet, lærer seg norsk, får moglegheita til å komme i jobb og bli bidragsytar. Det krev at vi får til kvardagsintegrering. For det er først når vi møtest på fotballbana eller på eit kulturarrangement at vi verkeleg byggjer samfunnet, seier Sanner.

(©NPK)