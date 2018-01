Solberg tar sjølvkritikk om varslar-handtering

innenriks

– Eg har sagt ting eg skulle ønske var usagt om kven denne saka var lei for. Det var i eit heilt anna scenario enn det vi ser i dag, sa Solberg då ho møtte pressa onsdag.

Førre torsdag, dagen etter at Unge Høgres tidlegare leiar Kristian Tonning Riise varsla sin avgang, uttalte Solberg:

– Dette er først og fremst ei veldig lei sak for Kristian, men også for Høgre. Det skal vere sånn at vi oppfører oss ordentleg mot kvarandre i Høgre.

Onsdag beklaga partileiaren endå ein gong at varsel om Riises oppførsel ikkje vart fanga opp og handtert av moderpartiet.

– Vi har fleire gonger teke opp att at Høgre innrømmer svikt i handteringa, og at vi beklagar det.

– Mitt ansvar

Solberg heldt ein eigen pressekonferanse om varslingssakene i partiet etter at ho saman med Frp-leiar Siv Jensen og Venstre-leiar Trine Skei Grande hadde kommentert den nye regjeringa.

Solberg slo fast at ho som leiar no har ansvaret for å «sikre at den nødvendige kulturendringa» skjer, og at det blir sett i verk tiltak for å hindre at noko liknande skjer igjen.

– Det er mitt ansvar at vi ikkje har hatt gode nok reglar på plass, sa Solberg, og viste til varsla om oppførselen til den tidlegare Unge Høgre-leiaren.

– Ikkje godt nok

Statsministeren sa vidare at svikten blant anna har handla om at varsel ikkje vart handtert godt nok verken i Høgre eller Unge Høgre.

– Det at vi no ikkje klarer å avklare alle sider om kvifor det har svikta, er heller ikkje bra, sa ho.

Etter at Riise trekte seg førre onsdag, har partiet fått 15 varsel om seksuell trakassering. Ti av dei gjeld Riise.

Solberg heldt fast på at det ikkje var nokon i Høgre «på sentralt plan» som visste om kva som gjekk føre seg i ungdomspartiet.