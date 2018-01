VG droppar InFact etter mange år med samarbeid

innenriks

– Det handlar om tilliten vår, seier nyheitsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG til Medier24.

Tysdag publiserte avisa ei meiningsmåling, og for første gong på fleire år var den frå Respons Analyse og ikkje InFact.

– I dag er målinga vår gjennomført av Respons. I det ligg det at vi er i ein prosess no for å finne ut kva leverandør av meiningsmålingar vi skal bruke framover, seier Håndlykken.

I sine tre siste målingar før valet i 2017 målte InFact partia på borgarleg side til å ha 76, 80 og 73 mandat. Dei fekk 88. Samanliknar ein med landsmålingane frå Respons Analyse, så målte dei borgarleg side til 88, 88 og 85 på sine tre siste.

– InFact og vi var einige om at målingane under valet ikkje var gode, men den avgjerda vi har tatt no, kjem som følgje av ei heilskapsvurdering. Det var naturleg for oss å gjere ei evaluering etter valet, seier nyheitsredaktøren.

Fagsjef Knut Weberg i InFact seier at dei har tatt til seg kritikken og skjerpa metodikken.

– InFact brukte ikkje den optimale vektenøkkelen i valkampen 2017, og det gav dessverre ikkje høg nok presisjon i målingane. Vi har etter valet gjort eit betydeleg evalueringsarbeid, og svakheita er identifisert og retta. Men avviket i valkampen er eit faktum, og vi beklagar følgjene det fekk for VG, seier han.

