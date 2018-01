Brot i barnehageforhandlingane

innenriks

Utdanningsforbundet har brote forhandlingane med kommunanes organisasjon KS.

Forbundet peikar på at krava til barnehagane og ansvaret til barnehagelærarane har auka betydeleg over mange år, men at tida barnehagelærarane har til planlegging, for- og etterarbeid er uendra.

Dei meiner at dette går ut over barna, og spesielt barn med særskilde behov. Utdanningsforbundet har derfor i forhandlingane med KS kravd meir tid til kvart enkelt barn.

KS viser på si side til at regjeringa har bestemt at ei ny, skjerpa pedagognorm skal gjelde frå 1. august i år, noko som gjer at mange fleire barnehagelærarar skal tilsetjast inn mot neste barnehageår.

Forhandlingane om arbeidstid starta 8. desember i fjor. KS ønskte å vidareføre avtalen som i dag. For Utdanningsforbundet var ikkje dette godt nok.

Avtalen vil no bli behandla i sentral nemnd.

