Bybanen i tunnel og forlenging av Fløyfjellstunnelen

innenriks

– Den løysinga vi anbefaler bystyret, er at vi vedtar ein forlengt versjon av Fløyfjellstunnelen, sa byrådsleiar Harald Schjelderup (Ap) på ein pressekonferanse torsdag, skriv Bergens Tidende.

Då byrådet med Arbeidarpartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti tiltredde i 2015, blei det fastslått at Bybanen skulle leggjast til dagens motorveg i Ytre Sandviken, og at bilane burde flyttast inn i ein forlengt versjon av Fløyfjellstunnelen.

Men like før jul førte kostnader og uvisse rundt prosjektet til at byrådspartia gjekk inn for biltrafikk på motorvegen, medan Bybanen blir lagt i tunnel. Store protestar frå bebuarar og nye utgreiingar frå trafikkekspertar førte til ei ny utsetjing av saka.

Torsdag blei det altså klart at byrådet igjen har valt å leggje motorvegen i ei forlenging av Fløyfjellstunnelen. Bybanen skal gå i tunnel frå Sandbrogaten bak Bryggen til Sandviken kyrkje og deretter fortsette langs Åsaneveien.

Ei forlenging av Fløyfjellstunnelen har tidlegare blitt sett på som uaktuelt på grunn av kostnaden. No skal ein derimot bruke av pengane som opphavleg skulle gå til den såkalla bymiljøtunnelen under sentrum. Bygginga av denne tunnelen blir no nedprioritert.

(©NPK)