Høgre har fått tre nye varsel 

Det stadfestar Høgres generalsekretær John-Ragnar Aarset overfor NTB torsdag.

Det var Aftenposten som først melde om saka, og Aarset vil overfor avisa ikkje seie noko om innhaldet i dei nye varsla.

Totalt har Høgre dermed fått inn 18 varsel, ti av dei om Tonning Riise, som er valt inn på Stortinget frå Hedmark.

Varsla har løyst ut ei omfattande sjølvransaking og fleire rundar med orsakingar frå Høgre-leiinga.

Statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg slo onsdag fast at ho som partileiar no har ansvaret for å «sikre at den nødvendige kulturendringa» skjer, og at det blir sett i verk tiltak for å hindre at noko liknande skjer igjen.

– Det er mitt ansvar at vi ikkje har hatt gode nok reglar på plass, sa ho, og understreka samtidig at varsel ikkje er blitt godt nok handtert verken i Høgre eller Unge Høgre.

– Det at vi no ikkje klarer å avklare alle sider om kvifor det har svikta, er heller ikkje bra, sa Solberg.

