Jensen vart varsla om Leirstein-saka i 2012, seier tidlegare Frp-representant

– Eg hugsar episoden svært godt, seier Jon Gåsvatn til NRK.

Han stod i nominasjonsstrid med Leirstein om ein plass på Frp-lista i Østfold då han hausten 2012 fekk kopi av tekstmeldingar der Leirstein foreslo å ta med seg ein 15 år gammal partifelle på trekant med ei kvinne i 30-åra.

Gåsvatn seier at han varsla partileiar Siv Jensen under eit møte på kontoret hennar måndag 26. november 2012, men at Jensen avbraut han med beskjed om å ta det opp med generalsekretæren i partiet.

Også kvinna i 30-åra fortel at ho kontakta Jensen for å fortelje om tekstmeldingane.

Då NRK onsdag i førre veke kom med den første avsløringa om at Leirstein hadde sendt pornobilete på e-post til Fpu-medlemmer under den seksuelle lågalder, sa Jensen derimot at ho først vart gjort kjent med saka dagen før.

No seier Jensen at ho ikkje hugsar møtet med Gåsvatn eller telefonsamtalen med kvinna.

– Nettopp fordi denne saka er så alvorleg, så er det naturleg at ein burde hugse det. Eg gjer ikkje det, seier Frp-leiaren til NRK.

På spørsmål om ho har grunn til å tru at det Gåsvatn og kvinna fortel ikkje er korrekt, svarer Jensen at det vil ho ikkje spekulere i og at det er irrelevant om ho trur på dei to.

Ho beklagar og seier at påstandar og dokumentasjon skal undersøkjast.

Frp-leiaren har førebels ikkje hatt høve til å svare på spørsmål frå NTB.

Leirstein har no sagt frå seg alle verv i partiet, men møter framleis som representant på Stortinget for Frp.

