innenriks

Det er forseinkingar og innstillingar mellom Sira og Stavanger på grunn av straumproblem, skriv Bane Nor på nettsidene sine.

På Twitter utdjupar dei at det dreier seg om ein teknisk feil ein stad mellom Grovane og Oggevaten.

– Feilen er lokalisert og mannskap er kalla ut for å reparere han, men dette vil forårsake til dels store forseinkingar. Varigheit uviss, skriv Bane Nor, og viser til NSBs nettsider for fleire detaljar.

(©NPK)