Ein av ti kvinnelege lokalpolitikarar har blitt seksuelt trakassert

innenriks

Noregsbarometeret har spurt 1.339 lokalpolitikarar frå 335 kommunar, skriv Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Dette er heilt uakseptabelt. Vi kan ikkje ha det slik. Leiinga i dei politiske partia må gripe fatt i dette og ta hendingane og varslingane på alvor, seier KS-leiar Gunn Marit Helgesen.

Ho får følgje av stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H), som har bakgrunn frå lokalpolitikken og har jobba for at fleire kvinner skal ta politiske verv.

– At éi av ti kvinner oppgir å ha vore utsette for seksuell trakassering, saman med vissa om at kvinnelege politikarar opplever anna trakassering og hatytringar, gjer meg bekymra, seier ho. Trøen håpar den auka merksemda om problemet verkar avskremmande på dei som trakasserer.

– Eit trygt og godt arbeidsmiljø er noko alle kommunestyre må ha på agendaen. Vi har ingen kvinner å miste.

68 prosent av dei som har opplevd seksuell trakassering, seier det kom frå personar i andre parti. 32 prosent hadde opplevd trakassering frå partifellar, mens 10 prosent seier dei har blitt trakasserte av tilsette i administrasjonen. 34 prosent oppgir at dei har opplevd dette frå andre.

