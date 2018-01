Njåstad i Frp vil ha alt fram i lyset

innenriks

Partitoppen meiner dei mange varslingssakene skuggar for viktig politisk arbeid, skriv Dagsavisen. Han leier organisasjonsutvalet i Frp, som blant anna handterer varslingssaker. Njåstad seier han vil ha alle skjelett ut av skapet, slik at politikken kan komme tilbake til ein normalsituasjon.

– No er det eit vindauge for å få alt som har skjedd, fram i lyset og få det handtert. Alt som har skjedd i fortida må ein komme med no. Det er ingen grunn til å sitte på ting som ein føler er ubehageleg.

Njåstad er opptatt av å rette opp att tilliten til politikken.

– Skal vi rekruttere dei flinkaste framtidige politikarane, så er omdømmet til politikarane nøydd til å få eit anna etterlete inntrykk enn det vi har vore vitne til så langt i år. Vi er nøydd til å fortelje at politikken ikkje er slik, seier Frp-politikaren: Han seier han sjølv ikkje kjenner seg igjen i bildet som blir teikna av ukultur i fleire parti.

