Regjeringa held fast på sukkeravgifta 

innenriks

Sukkeravgifta som vart forhandla fram i det borgarlege budsjettforliket i fjor haust, er blitt kraftig kritisert av blant andre NHO mat og drikke. Dei meiner at avgifta er urettferdig, fordi ho berre rammar nokre bedrifter innan same bransje.

Finansdepartementet avviser i eit brev til ESA fredag at avgiftsauken inneber offentleg støtte. Det har ingen betydning at avgiftspliktige varer konkurrerer med avgiftsfrie varer som is, kjeks, kaker og drikkevarer utan tilsett sukker eller søtstoff, heiter det i det 25 sider lange brevet.

Avgiftsauken er berekna å gi 2 milliardar kroner ekstra i statskassen kvart år. Finansdepartementet skriv at formålet først og fremst er å gi inntekter til staten, sjølv om avgiftene også kan ha positive helseeffektar.

(©NPK)