Siste farvel med klok og lun velferdsbyggjar

Nordli var ein av Arbeidarpartiets mest markante politikarar i etterkrigstida og statsminister i åra 1976 til 1981. Han døydde 9. januar, 90 år gammal.

– Odvar Nordli var heile Noregs statsminister gjennom fem år. Arbeidarrørsla høyrde han til heile livet, og Arbeidarpartiet tente han i ein mannsalder, sa partileiar Jonas Gahr Støre i minnetalen sin.

Gravferdsseremonien fredag i Tangen i gnistrande vinterskrud opna med at Sigmund Groven og Kåre Nordstoga spelte «Reodors ballade» frå «Flåklypa Grand Prix».

Intime Tangen kyrkje var fullsett og pynta med kransar ikkje berre frå familien, men frå storting, regjering og kongeparet. Og eit banner frå Tangen arbeidarlag, stifta i 1884, med slagordet «tvilens fjell vil vi flytte med tro».

– Ein av dei største

«Den siste av dei store i Arbeidarpartiets stordomstid», er han blitt kalla – men også ein lågmælt hedmarking med sans for praktiske løysingar heller enn ideologiske diskusjonar.

Kong Harald og statsminister Erna Solberg (H) var til stades under gravferdsseremonien. Noreg har med Odvar Nordlis bortgang mista éin av sine største politikarar i etterkrigstida, slo Solberg fast i sitt minneord.

– I heile sitt politiske virke la Odvar Nordli stein på stein for å byggje velferdsstaten. Det som har gjort Noreg til eit godt og trygt land å vekse opp og leve i. Og som vi i dag ser som den fremste arven etter Odvar Nordli, sa statsministeren.

Solberg takka Nordli for engasjementet hans for dei som har det mest vanskeleg, hans vilje til samarbeid og hans politiske gjerning.

– Ro og tryggleik

Nordlis partifelle og etterfølgjar som fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, brukte eit dikt av Hans Børli til å illustrere den avdøde Ap-politikarens «omsorg for dei små og store skapningane i naturen», og «Nordlis ro og tryggleik».

– Tidlause ord om solidaritet og rettferd, ord av hyllest til slitarar og det arbeidande folket i vissa om arbeidsverdien for enkeltmennesket, for fellesskapet, og for landet. Vi som er igjen, har ein arv å bere. Det er derfor eg saknar deg, Odvar, sa Johnsen.

Støre var inne på det same i sitt minneord i ein seremoni som var høgtideleg og vakker, men samtidig dempa og nøktern.

– Nordli vil bli hugsa for respekten for naturen, den gode tida, menneske som får meining av å vere saman. Viktige verdiar i livet som han faktisk brukte tida utanfor politikken til å løfte fram, seier Ap-leiaren til NTB.

Han minna også om den løningsorienterte politiske handverkaren Nordli og hans politiske arv: arbeidsmiljølova, sjukelønsordninga, lova om sjølvbestemt abort og havretten.

Ap-karriere

Odvar Nordli vaks opp i dei vanskelege 30-åra i Hedmark, som han sjølv skildrar som eit hardt klassesamfunn. Han blei tidleg interessert i politikk og deltok aktivt i AUF. Berre 23 år gammal blei han valt til varaordførar i Stange kommune.

Det blei starten på ein lang politisk karriere som nådde topp då han blei statsminister i 1976. Før det var han kommunal- og arbeidsminister i Trygve Brattelis første regjering frå 1971 til 1972 og parlamentarisk leiar for Ap i Stortinget på 70-talet. Alt i 1961 blei han valt inn på Stortinget for første gong.

Han sat på Stortinget fram til han blei fylkesmann i Hedmark i 1985, ein jobb han hadde fram til han blei pensjonert i 1993.

