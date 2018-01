– Uferdig HV-rapport vart redigert og lekt

innenriks

– Det vi kan fastslå er at dokumenta som er publisert og sirkulert breitt, ikkje er identiske med det graderte utkastet til FFI-rapport som låg føre 1. juni 2017. Det var då HV-strukturstudien vart vedtatt utsett til etter at Landmaktutgreiinga var behandla i Stortinget, og FFIs vidare arbeid med rapportutkastet vart stoppa, seier kommunikasjonssjef Anne-Lise Hammer i FFI til VG.

Forskingsrapporten som aldrimer.no delte i juli 2017, slår fast at Heimevernet treng 14.000 soldatar meir enn regjeringa legg opp til og at Forsvarsdepartementet har utsett rapporten.

FFI gjekk då hardt ut mot lekkasjen, og omtalte dokumentet som eit falsum.

– Nokon, vi veit ikkje kven, har fått tak i det graderte utkastet, redigert det og lekt det. Når og kven som har bidratt til ei nedgradering veit vi heller ikkje, seier Hammer eit halvt år seinare.

Aldrimer.no opplyser til VG at dei har tilgang til ei gradert og ei ugradert utgåve av dokumenta.

– Eg registrerer at FFI vidarefører sin ukloke dementitaktikk der ein lar seg inspirere av Trumps fake news-teknikkar frå USA. Dersom vi skal halde oss til fakta, var det berre små, avgrensa og graderte innhaldselement som vart fjerna frå FFIs rapportutkast før han vart distribuert vidare, uvisst i kva omfang, skriv redaktør Kjetil Stormark i ein e-post til avisa.

– Den som gjorde dette synest å ha vore ein varslar i Forsvaret som var såpass lojal at vedkommande ikkje ønskte å medverke til spreiing av gradert informasjon, men som likevel opplevde det som viktig at offentlegheita fekk kunnskap om at Forsvarsdepartementet hadde stoppa mellombels ein FFI-rapport som kunne ha utfordra forsvarspolitikken til regjeringa i valkampen, legg han til.

