25 drapsoffer i Noreg i fjor

– Det er registrert 25 drapssaker med 25 offer og 29 gjerningspersonar. Dette er det nest lågaste talet på drapssaker på eitt år i dei ti siste åra, skriv Kripos i samandraget over fjorårets drapslovbrot.

Sidan 2008 er 388 personar drepne i Noreg. Dette er inkludert dei 77 offera som vart drepne av Anders Behring Breivik 22. juli 2011.

Nesten tre av fire drap skjedde heime hos enten offeret eller gjerningspersonen. 52 prosent av offera var menn (13) og 38 prosent av offera var kvinner (12). Eitt av offera var eit barn.

Dei mest omtalte kriminalsakene den siste tida, om ei tre månader gammal jente som døydde i Oslo 27. desember og drapet på Janne Jemtland, som vart borte frå Brumunddal 29. desember, er ikkje tatt med i Kripos-statistikken.

Det ligg føre sikting i alle drapssaker frå 2017, men ingen av sakene er endeleg avgjort i rettsapparatet.

Venner og partnarar

Klart flest menn er sikta for å ha gjort drapa, 83 prosent mot 17 prosent kvinner. Flest gjerningspersonar finst også i alderen 21–30 år, som står for 15 av drapa. Vidare er det gjerningspersonar mellom 31 og 40 år som er ansvarleg for sju drap.

Flest drap vert gjort mot venner (14) eller partnar eller tidlegare partnar (9).

– Om vi skal få ned talet på drap i nære relasjonar, må vi sjå nærmare på kva vi kan gjere for menn som går med tankar om å ta livet av sine nærmaste og seg sjølv, og som ikkje oppsøkjer hjelpeapparatet, uttalte kriminolog og drapsforskar Vibeke Ottesen til Dagbladet laurdag.

Flest nordmenn

– 79 prosent av gjerningspersonane har norsk statsborgarskap, 17 prosent av desse har tidlegare hatt eit anna statsborgarskap, skriv Kripos og følgjer opp med:

– 80 prosent av offera har norsk statsborgarskap. 15 prosent av desse har tidlegare hatt eit anna statsborgarskap.

Blant dei sikta gjerningspersonane var over halvparten arbeidsledige. (59 prosent), og over halvparten av gjerningspersonane var ruspåverka.

