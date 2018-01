Auke i talet på båtbrannar

innenriks

– Eg trur dei fleste vil vere overraska over kor fort ein fritidsbåt kan ta fyr – eller i alle fall når han først tar fyr, kor fort han brenn opp, seier Jarle Øversveen, avdelingsdirektør ved Hovudredningssentralen Sør-Noreg (HRS) til NRK.

Han meiner fleire gamblar med eiga sikkerheit, noko som går fram av dei nye tala. Dei viser at det sjeldan har vore fleire båtbrannar her til lands. No oppfordrar han båtførarar til å skaffe seg meir kunnskap om kvar som vert kravd for å vedlikehalde båten deira.

Dei siste 10 åra har drygt 600 fritidsbåtar begynt å brenne i Noreg. 2017 er berre slått av 2014. Då var det heile 79 brannar. Årsaka er ofte overbelastning i det elektriske anlegget.

Medan yrkesbåtar har strenge reglar for vedlikehald og service om bord, er det ingen slike krav for lystbåtar.

– Ein ser mykje rart. Spesielt på det elektriske anlegget. Der er det ofte spagetti-opplegg. Det ligg kablar over alt – ein har berre funne ein plass og kopla det til, seier Ruben Langseth, skipper på redningsskøyta Kristian Gerhard Jebsen som er stasjonert i Egersund. Han kunne godt tenkt seg ein årleg sikkerheitskontroll av fritidsbåtar.

Tal frå Finans Norge viser at båtskadar kostar forsikringsselskapa rundt 450 millionar kroner i året.

(©NPK)