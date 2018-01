Fleire elevar melder om mobbing

innenriks

– Eg vil følgje godt med på dette og vil besøkje mange skular i det kommande året. Eg vil søke etter kva som verkar, kva som gir resultat og kva som pregar dei skulane som lykkast i kampen mot mobbing, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Fylkesmennene melder om fleire førespurnad frå barn, foreldre, skular og barnehagar som vil ha hjelp til å løyse mobbesaker.

– Fylkesmennene har fått 563 meldingar om mobbing. Det viser at den nye mobbelova har ført til at terskelen for å ta kontakt og få hjelp av Fylkesmannen i mobbesaker har blitt lågare. Vi har nulltoleranse mot mobbing. Det er heilt uakseptabelt at barn går på skulen med ein klump i magen, seier Sanner.

Flest saker var melde inn i Oslo og Akershus og færrast i Buskerud. Tala var høvesvis 95 og 11.

Tre av fire har ikkje gjort nok

I alt 355 saker var ferdigbehandla ved utgangen av året. I dei 124 sakene som dreidde seg om skular hadde oppfylt aktivitetsplikten dei fekk i fjor haust, fann fylkesmennene at dei i tre av fire tilfelle ikkje hadde gjort nok.

– Det viser at det nyttar å seie frå og at Fylkesmannen brukar sin rolle og sitt ansvar for å sikre at skular og kommunar handterer mobbinga seriøst og raskt. Det betyr at dei som inntil no ikkje har gjort jobben godt nok, lærer korleis dei skal handtere mobbesaker neste gong, seier Sanner.

Tiltaka som er innførte for å få bukt med mobbing, har så langt ikkje ført til ein nedgang i mobbetala i Elevundersøkinga for 2017.

– Det at vi no ser ein liten oppgang, er ikkje veldig overraskande, men det er likevel uakseptabelt. Eg vil ha resultat. Eg vil ha ein nedgang. Eg vil at barn skal vere trygge når dei går på skulen, seier statsråden.

Dei nye fylkesvise mobbeomboda skal vere på plass frå skulestart i år.

29.000 vart mobba

I Elevundersøkinga 2017 oppgir 6,6 prosent av elevane at dei har blitt mobba to til tre gonger i månaden eller oftare. Det svarar til 29.000 elevar. Det er ein svak auke frå 2016, då delen var 6,3 prosent.

Elevar frå femte klasse i grunnskulen til siste år på vidaregåande deltar i undersøkinga. Dersom ein overfører funna til alle elevar i grunnskulen og vidaregåande skule, betyr det at over 50.000 barn og unge opplever mobbing. Mobbetala er høgast på barnetrinnet.

På 5. trinn blir nær 7,8 prosent mobba av medelevar. På det siste trinnet i vidaregåande skule er mobbetalet på 2,3 prosent.

– Vi må ha resultat. Skulen må ta ansvar, kommunen må ta ansvar og lærarane må vere vaksne og tydelege og til stades overfor ungane. Vi som foreldre har sjølvsagt også eit ansvar, enten det er rundt kjøkkenbordet heime eller på sosiale medium, seier Sanner.

Forskjell på gutar og jenter

Gutane er mest utsette for å bli slått, dytta eller haldne fast. Jentene er meir utsette for å bli kalla stygge ting eller bli haldne utanfor.

Digital mobbing skil seg ut ved at tala er mykje lågare på barneskulen og høgast på ungdomstrinnet. I tillegg er det mange elevar som oppgir at dei vaksne på skulen ikkje veit om mobbinga.

– Sosiale medium har dessverre blitt ein arena for mobbing. Då vi var små kunne vi stengje igjen døra heime og vere i fred, men dei sosiale media følgjer barn og unge der dei er. Det betyr at vi må ha meir merksemd også mot mobbing på sosiale medium, seier Jan Tore Sanner.

(©NPK)