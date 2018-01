Forsvarssjefen krev kostbart landmakt-forlik dekt inn

innenriks

– Forliket på Stortinget knytt til utviklinga av landmakta aukar Forsvarets driftskostnader med fleire hundre millionar årleg, sa forsvarssjefen i ein tale i Oslo Militære Samfund måndag.

Bruun-Hanssen slo fast at han føreset at ekstrakostnadene vert dekte inn utanom det som må til for å oppfylle den nye langtidsplanen for Forsvaret, som Ap, Frp og Høgre sikra fleirtal for i 2016.

– Alternativet vil vere ein betydeleg ubalanse mellom oppgåver og ressursar, som berre kan handterast ved å stogge høgare prioriterte tiltak frå den vedtatte langtidsplanen, sa forsvarssjefen.

Revidert

Forliket som Ap, KrF, Venstre, Høgre og Frp i november i fjor inngjekk om landmakta inneber at det berre for i år og for Heimevernets del aleine må setjast av 163 millionar kroner ekstra.

I utgangspunktet var ein samla opposisjon innstilt på å løyve meir pengar til Hæren og Heimevernet i statsbudsjettet for 2018, men budsjettforliket som KrF og Venstre inngjekk med regjeringa, gjorde at det likevel ikkje vart fleirtal for dette.

– Når vi ikkje fekk gjennomslag for å få det i 2018, må det komme i revidert, sa Arbeidarpartiets forsvarspolitiske talskvinne Anniken Huitfeldt til NTB i november.

– Eit minimum

Forsvarssjefen fastslo i talen sin måndag at langtidsplanen og landmaktproposisjonen har redusert Forsvarets struktur til eit minimum.

– Forsvaret har fått eit økonomisk løft, men samtidig er handlingsrommet redusert. Dette heng saman med at dei auka ressursane er øyremerkte til spesifikke tiltak, og at andre delar av verksemda skal reduserast ytterlegare, sa Bruun-Hanssen, som la til at han er på «vakt mot alle form for ambisjonsauke.»

Helikopter

Ei anna utfordring for Forsvaret framover er helikopterkapasiteten for Sjøforsvaret, knytt til ytterlegare forseinkingar i leveransen av flytimar frå helikopteret NH90.

– Manglande tilgang på NH90 er merkbar og avgrensar effektiviteten til Kystvakta. Rett nok har KV hatt NH90 om bord i 170 døgn gjennom året, men operativ bruk av helikopteret har vore svært avgrensa, sa Bruun-Hanssen.

Ny normal i nord

Forsvarssjefen kom også inn på det endra sikkerheitspolitiske biletet i nord i talen til OMS måndag.

– Vi har fått ein ny normalsituasjon i nord, sa Bruun-Hanssen og slo fast at Russland ser på USA og Nato som ein konkurrent og at landet er budd til å forsvare interessene sine «langs heile grenseområdet».

– Eit høgare nivå på det militære nærvær i nordområda er no normalt. Marinen gjennomførte 48 prosent av aktiviteten sin i nordområda i 2017, medrekna kontinuerleg nærvær av minst éin ubåt, sa forsvarssjefen.

