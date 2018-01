Grande har bedt NRK gjere greie for  distriktstilbodet

innenriks

Arbeidarpartiets Masud Gharahkhani har levert inn ei rad spørsmål til Grande knytt til NRKs nye distriktsprioriteringar, ifølgje Medier24.

Grande har på si side bedt NRK gjere greie for arbeidet med distriktstilbodet. Tidlegare var NRKs distriktssendingar to bolkar på til saman 20 minutt. No er dei redusert til tre bolkar på fem minutt kvar.

Ferskt medlem av Kringkastingsrådet, Trude Drevland, oppfordrar fleire til å klage til Kringkastingsrådet, og ifølgje Journalisten har dei fått 35 klager, slik at tema kanskje skal opp på møtet i mars.

Saka blir også tema i Stortinget. Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen har stilt eit spørjetimespørsmål til kulturministeren om ho meiner omlegginga varetar NRKs allmennkringkastingsoppdrag.

