Høgre har fått 21 varsel om tolv personar

innenriks

– Vi har som organisasjon eit ansvar for at alle som er aktive i vårt parti, opplever å vere trygge. Dei siste vekene har avdekt at ikkje alle har vore det. Vi har svikta medlemmer i ein situasjon der dei trong oss mest, seier Høgres generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Saman med statsminister og partileiar Erna Solberg møtte han søndag kveld media på ein hasteinnkalla pressekonferanse i Høgres Hus.

– No må vi rydde opp – og denne ryddejobben skal vi gjere skikkeleg, seier Solberg.

Det har storma i Høgre etter at partiet sidan 11. januar har fått 21 varslar som blant anna gjeld tidlegare Unge Høgre-leiar og stortingsrepresentant frå Hedmark Kristian Tonning Riise.

Høgre vil ikkje seie noko meir om kva andre Høgre-folk det er blitt varsla om. Men Aarset bekreftar at det i alle saker dreier seg om seksuell trakassering.

– Ja, det er seksuell trakassering. Alle desse varsla går på former for seksuell trakassering. Vi kjenner definisjonen av det, det er uønskt seksuell merksemd, sa Aarset på spørsmål frå NTB.

Ikkje politimeldt

Høgre vil av omsyn til varslarane ikkje kontakte politiet, men understrekar at politiet kan opne etterforsking på sjølvstendig grunnlag.

– Alle varslarane kan også sjølv melde sakene, seier Aarset.

Varsla har løyst ut ei omfattande sjølvransaking og fleire rundar med unnskyldningar frå Høgre-leiinga. Ti av varsla gjeld Tonning Riise.

Parallelt med at varsla blir gjennomgått, jobbar Høgre også for å ta vare på Tonning Riise.

– Vi forsikrar oss om at han heile tida har personar rundt seg som tar vare på han, og at han har tilgang til den eventuelle hjelpa han treng. Det er openbert at han er i ein veldig tøff og krevjande situasjon, seier Aarset.

Syse-utval

Henrik Syse er peikt ut til å leie eit eige utval i Høgre som skal evaluere korleis partiet har handtert varslingssakene, og undersøkje kvifor rutinane ikkje fungerte betre. Syse er filosof, medlem av Nobelkomiteen og forskar ved Institutt for fredsforsking.

Utvalet skal revidere og foreslå endringar i dei etiske retningslinjene i partiet og sørgje for nødvendige arbeidsrutinar og klargjering av ansvar i alle delar av organisasjonen for å hindre slike hendingar i framtida.

Lovar tiltak

Medan ein ventar på konklusjonane til utvalet set Høgre i verk strakstiltak for å komme ukulturen til livs.

Alle varsel skal loggførast skriftleg og vere kjent for Høgres generalsekretær, eit uavhengig varslarpunkt skal opprettast for å sikre sjølvstende og introduksjonsprogrammet for nye leiarar i Høgre, Unge Høgre og andre tilsette skal forbetrast.

Samtidig skal forholdet til alkoholbruk på partiarrangement gjennomgåast, og medvitet om etiske retningslinjer og seksuell trakassering i organisasjonen skal aukast på alle nivå.

Inviterer til møte

Solberg ber no om eit møte med dei andre partileiarane i kjølvatnet av varslingssakene. Også Frp, Ap og Sp har opplevd alvorlege varslingssaker dei siste vekene.

– Eg er redd for at slike saker påverkar norsk politikks integritet og rekruttering fordi desse sakene utfordrar tilliten vår. Eg meiner dette er så viktig at eg vil invitere dei andre partileiarane til eit møte, seier Solberg.

Ho seier det på initiativ frå KrF allereie har vore eit møte mellom generalsekretærane i dei politiske partia.