Kommunane slit med å rekruttere rektorar

Sidan 2005 har Utdanningsforbundet sett at søkjarlistene til rektorjobbar blir kortare, og stadig færre av søkjarane er kvalifiserte, skriv NRK.

– Rektorar har opplevd at dei har lite pedagogisk handlingsrom, fordi dei blir sette til å gjere reine driftsoppgåver. Vi har fått tilbakemeldingar frå rektorar som må skifte lyspærer og strø fortauet, seier leiar i Utdanningsforbundets leiarråd Tormod Korpås.

Vindafjord kommune har opplevd at berre to personar har søkt på ei utlyst stilling. Kommunen har sidan vurdert å kontakte rekrutteringsbyrå for å nå fleire. Korpås er bekymra over utviklinga.

– Sjølv om du har høg kompetanse på lærarane og høg lærardekning får vi ikkje gode skular utan profesjonell skuleleiing. All skuleforsking viser det, seier Korpås.

