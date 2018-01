Lektor åtvarar mot kjedeleg leik i barnehagen

innenriks

– Mange barnehagar har ein detaljert plan for ulike aktivitetar knytt til det pedagogiske innhaldet når barna er innandørs, men er vage og generelle når det gjeld kva dei skal gjere når barna er ute, seier Hagen til Dagsavisen.

Hagen jobbar ved seksjon for fysisk aktivitet og helse ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærarutdanning (DMMH) i Trondheim. Han understrekar at det er eit stort behov for meir kunnskap og bevisstgjering om utetida i barnehagen og får støtte av Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

For tre år sidan utvikla friluftslivsåret 2015 samarbeidsprosjektet Naturpilotane for å gi tilsette i barnehagar kompetanse i korleis bruke naturen. Over 2.000 tilsette melde seg på kurset. Norsk Friluftsliv søkte om støtte til å vidareføre prosjektet etter 2016, men fekk nei frå Miljødirektoratet.

– Eg meiner det er ein skandale – først og fremst for norske småbarn. Ikkje berre viser forsking at kreativ uteleik fremmar god helse og motorisk og sosial utvikling. Ny forsking viser også at det gjer barna meir konsentrerte når dei begynner på skulen. Regjeringa må vakne og finne ut kven som skal ta ansvar i denne saka, seier Heimdal.

