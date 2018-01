Politiet beslagla rekordmykje MDMA i fjor

innenriks

Totalt vart det i 2017 beslaglagt 22.200 tablettar og rundt 4,8 kilo MDMA-pulver fordelt på 558 beslag, melder Dagbladet.

Kripos' narkotikastatistikk for første halvår av 2017 viser at dei beslaglagte MDMA-mengdene er 18 prosent høgare enn i første halvår av 2016. Dei beslaglagte mengdene er også høgare enn dei to førre åra. MDMA er verkestoffet i ecstasy.,

– Krystallane er noko vi ser mest av. Dette liknar litt på brunt sukker, seier Elisabeth Drange, senioringeniør i Kripos' seksjon for narkotikaanalyse, til Dagbladet.

– Fordi kroppen venner seg til stoffet, vil den krevje ein høgare dose for kvar gong. Det er ikkje sikkert at kroppen toler den aukande doseringa, og i verste fall kan dette føre til overdose, fortset ho.

Drange trur dei høge beslagstala kjem av godt tilgjenge og politiinnsats.

