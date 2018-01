Politiet etterforskar valdtekt i Sosialistisk Ungdom

innenriks

Det fortel TV 2. SU-leiar Andrea Sjøvoll seier leiinga i ungdomspartiet oppfordra personen som varsla, om å melde det til politiet.

– Saka vart meldt til politiet som valdtekt, og blir etterforska. Hendinga skjedde ikkje i partisamanheng, og personen som er meldt til politiet har meldt seg ut av partiet, seier Sjøvoll.

SV sentralt har ikkje vore involvert, ifølgje partileiaren. SV-leiinga reknar heller ikkje med dei tre sakene då dei opplyste om talet på varslingar til partiet. Partisekretær Audun Herning seier det kjem av at SU handterte sakene sjølv og fordi dei kom før metoo-kampanjen.

Høgre orienterte søndag at det har komme inn totalt 21 varsel, av dei er ti retta mot tidlegare Unge Høgre-leiar Kristian Tonning Riise.

I Arbeidarpartiet har ein vedteke å ikkje offentleggjere talet på varsel. Partisekretær Kjersti Stenseng seier det er av omsyn til varslarane.

Senterpartiet seier at partiet har fått inn tre nye varsel etter at fylkesordførar Dag Rønning trekte seg i januar. To er av eldre dato, medan éit gjeld nyare hendingar.

I Frp har det komme inn seks varsel sidan november som gjeld seks personar, ifølgje leiar i organisasjonsutvalet i partiet Helge André Njåstad. Éi av sakene gjeld Ulf Leirstein. Fire saker er framleis under behandling. Njåstad seier ingen av dei gjeld sentrale tillitsvalde.

KrF opplyser at det ikkje har komme inn nye varsel sidan desember, då ungdomspolitikar Julia Sandstø stod fram og fortalde at ho var utsett for seksuell trakassering.

