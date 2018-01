Aker Solutions får Statoil-kontraktar i Nordsjøen og Barentshavet

innenriks

EPC-kontraktane (ingeniørarbeid, innkjøp og konstruksjon) har ein samla verdi på mellom 1,5 og 2 milliardar kroner og inkluderer støtte til installasjon og ferdigstilling.

Kontraktane gjeld Troll fase 3-prosjektet i Nordsjøen og Askeladd-prosjektet i Barentshavet.

– Troll-feltet er heilt sentralt for rolla til norsk sokkel som gasseksportør til Europa. Troll fase 3 sørgjer for at vi kan behalde denne rolla i tiår framover. Askeladd er lokalisert i Barentshavet og vil gi ny føde til Snøhvit LNG-anlegg på Melkøya utanfor Hammerfest, seier direktør for prosjekt i Statoil, Torger Rød, i ei pressemelding.

Partnarskapet i Snøhvit planlegg investeringsvedtak for Askeladd i første halvår i 2018. Det er avklart med styresmaktene at det ikkje er behov for å sende nye planar for utbygging og drift (PUD), men at prosjektet fell inn under eksisterande planar for Snøhvit-feltet.

Samtidig planlegg partnarskapet i Troll investeringsvedtak og innsending av PUD andre halvår i 2018.

