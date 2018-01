Finans Norge vil ha oversikt over forbruksgjeld 

innenriks

Regjeringa ønsker å få på plass eit gjeldsregister som skal gi bankar informasjon om ein lånesøkjar har forbruksgjeld. I dag har ikkje bankar oversikt over slik gjeld, med mindre kunden sjølv opplyser om den.

Finans Norge og Evry har begge søkt konsesjon.

Sterk vekst i forbrukslån er årsaka til at styresmaktene vil ha eit slikt register på plass. Éi utfordring kan vere at ein bustadlånssøkjar har tatt opp mykje forbrukslån for å oppfylle kravet til eigenkapital i samband med bustadkjøp.

Nordmenns samla forbrukslån har auka frå 39 milliardar kroner i 2008 til 100 milliardar kroner i 2017, ifølgje Finanstilsynet, som fleire gonger har åtvara mot utviklinga.

– Den sterke auken i forbrukslån gir grunn til uro. For mange hushald kjem opptak av forbrukslån i tillegg til anna gjeld og kan påføre enkeltpersonar og hushald store belastningar, sa finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i fjor sommar.

Krav til beteningsevne, maksimal samla gjeldsgrad og avdragsbetaling inngår i dei nye retningslinjene for forbrukslån frå tilsynet, som kom i fjor.

Forbrukslån utgjer berre 3 prosent av gjelda til hushalda gjeld, men 14 prosent av dei samla renteutgiftene.

Barne- og likestillingsdepartementet skal det neste halvåret behandle konsesjonssøknadane.

