Kringkastingsrådet har tatt imot 236 klager etter endringar av distriktssendingar

Det opplyser Kringkastingsrådet til NTB tysdag.

Tidlegare bestod NRKs distriktssendingar av to bolkar på til saman 20 minutt. No er dei redusert til tre bolkar på fem minutt kvar, noko som har skapt misnøye blant sjåarane.

Etter at Arbeidarpartiets Masud Gharahkhani leverte inn ei rekke spørsmål til kulturminister Trine Skei Grande knytt til NRKs nye distriktsprioriteringar, bad Grande NRK gjere greie for arbeidet med distriktstilbodet, ifølgje Medier24.

I utgreiinga frå NRK, som kom måndag, viste kanalen blant anna til at distrikts-TV totalt for heile landet no når ut til under 50.000 nordmenn under 50 år. Fleire tiltak er derfor sett i verk, blant anna for å auke delen innslag frå distriktskontora i dei riksdekkjande nyheitssendingane og på andre NRK-plattformer, opplyste rikskringkastaren.

Ferskt medlem av Kringkastingsrådet, Trude Drevland, oppfordra tidlegare i januar fleire til å klage til Kringkastingsrådet, slik at tema kanskje vert teke opp på møtet i rådet mars.

