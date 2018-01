Masteroppgåve: Alderstesting av mindreårige asylsøkjarar kan føre til identitetskrise

innenriks

Det går fram av ei masteroppgåve i sosialantropologi.

Sosialantropolog Aisha Munir har følgt einslege, mindreårige asylsøkjarar som blir alderstesta for å avgjere om dei får bli i Noreg gjennom heile asylsøknadsprosessen.

Utgangspunktet for oppgåva har vore å sjå på alderstestinga frå ungdommane og barna si side, spesielt på korleis prosessen påverkar dei.

Ut ifrå samtalene konkluderer Munir, som tidlegare har vore tilsett som verje, med at alderstestinga kan føre til identitetskrise, sjølvskading og låg sjølvkjensle hos ungdommane.

– Dei blir fortvilte og frustrerte over å ikkje bli trudd når dei oppgir alderen sin. Fortvilinga og frustrasjonen aukar når dei blir tildelt ein alder som ikkje stemmer med kor gamle dei sjølv meiner dei er, ein alder basert på kva foreldra deira har fortalt dei gjennom barndommen, seier Munir til UiOs nettsider.

Ho fortel også at for dei yngste barna, kan dette føre til at dei får ei djup mistillit til sine eigne foreldre. Fleire spør seg om foreldra deira kan ha fortalt dei feil alder, ettersom dei antar at den avanserte teknologien i Noreg ikkje kan ta feil.

Munir er ikkje aleine om å vere kritisk. Alderstestinga har også blitt kritisert av blant andre Rådet for legeetikk, Legeforeningen, Redd Barna og NOAS, og i mars i fjor sa UiO at dei ikkje lengre vil gjennomføre alderstesting av einslege asylsøkjarar som seier dei er under 18 år.

(©NPK)