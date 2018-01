Mattilsynet avdekkjer fleire brot på dyrevelferd

innenriks

– Funna viser ikkje totalbildet av korleis dyr i Noreg har det, men gjeld dei dyrehalda der det er størst risiko for at dyra ikkje blir godt nok tatt vare på. Tala omfattar både små og store regelbrot, og eit regelbrot betyr ikkje alltid at dyra er påført liding, seier Torunn Knævelsrud, som leier seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Mattilsynets dyrevelferdsrapport for tredje tertial 2017 viser at for besetningar med griser er talet på registrerte saker med brot på regelverket for dyrevelferd meir enn dobla frå same periode i fjor, frå 92 til 202 saker.

Samtidig er det ein klar auke i brot på regelverket i besetningar med hestar og sauer, mens det er ein nedgang i storfehald. Det vart oppdaga alvorleg vanskjøtsel av 17 dyrehald, som utgjer 0,5 prosent av dyrehalda der Mattilsynet var på tilsyn.

– Sjølv om kvart tilfelle er eitt for mykje, meiner vi talet er lågt sett opp mot det totale talet på dyrehald, fortel Knævelsrud.

Mattilsynet fekk inn 3.568 bekymringsmeldingar om dyrevelferd i dei fire siste månadane i fjor. Tala for tilsvarande periode året før var 3.066. Mattilsynet oppfordrar alle som kjenner til dyr som lir, om å melde frå på mattilsynet.no.

(©NPK)