Politiet brukte falske basestasjonar 107 gonger i fjor

innenriks

Ved hjelp av dei hemmelege sendarane, som opptrer som falske basestasjonar i mobilnetta, kan Politiets tryggingsteneste (PST) og norsk politi overvake mobilaktiviteten i eit område.

I februar i fjor gav norske styresmakter for første gong innsyn i ein oversikt over kor ofte dei brukar falske basestasjonar på eit heilt år. Det vart då rapportert om 71 varsel om oppretting av falske basestasjonar frå politiet, PST og Nasjonalt tryggingsorgan.

Tal Aftenposten har fått innsyn i, viser at veksten i talet på varsel fortset i ekspressfart. I fjor brukte politiet, PST eller NSM falske basestasjonar ved 107 tilfelle.

– Vi konstaterer at det har vore ein auke i varsla om bruk av IMSI-catcherar. Bakgrunnen for auken kan vi ikkje seie sikkert, men generelt veit vi jo at sikkerheit og beredskap blir stadig viktigare, og at elektronisk kommunikasjon er vesentleg på «alle sider» i samfunnet, seier Elisabeth Aarsæther, direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) til Aftenposten.

Falske basestasjonar kan også brukast som eit hjelpemiddel ved arrestasjon og ransaking, hemmeleg ransaking og romavlytting som ledd i ei etterforsking. Ein kan også «ta ut» gitte telefonar ein ønsker å blokkere, for eksempel i eit rom.

Politiet, PST, Forsvaret og Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) har høve til å opprette falske basestasjonar.

(©NPK)