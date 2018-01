Rundt 200 asylsøkjarar kan søke på nytt frå 1. februar

innenriks

Dei fleste som blir omfatta av denne ordninga er frå Afghanistan. Justis- og beredskapsdepartementet har no opna for at dei kan søke asyl på nytt mellom 1. februar og 2. mai.

Ifølgje Utlendingsdirektoratet (UDI) gjeld dette berre dei som fekk vedtaket mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018. I tillegg må dei ha fått eit tidsavgrensa opphaldsløyve fram til dei fyller 18 år og blitt vist til internflukt i heimlandet.

Søkjarar som ikkje oppfyller vilkåra vil få søknaden avvist, opplyser UDI. For denne gruppa er det mogleg å søke frå utlandet, noko som elles ikkje er mogleg.

