Arne Strand på veg til Noreg  

Det opplyser direktøren ved Christian Michelsens institutt (CMI), Ottar Mæstad, til NRK.

Tilstanden for den norske CMI-forskaren Arne Strand er betre etter at han vart skadd under angrepet på eit hotell i Kabul i helga, opplyser arbeidsgjevaren.

Strand, som er assisterande direktør på CMI, var på arbeidsreise i Afghanistan. Han har i fleire år forska på Afghanistan og oppheldt seg på Intercontinental-hotellet då det vart angripe av Taliban i Kabul laurdag kveld. Seks væpna menn angreip hotellet og jakta på utlendingar opp gjennom etasjane.

CMI gir ingen detaljar om kva slags skadar Strand fekk i samband med angrepet.

– Han vil trenge ytterlegare medisinsk oppfølging etter heimkomst og vil ikkje vere tilgjengeleg for pressa med det første, opplyser CMI.

