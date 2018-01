DNB trur bustadprisane vil stige igjen neste år

innenriks

Storbanken la onsdag fram sine oppdaterte makroanslag for norsk og internasjonal økonomi.

– Trass i den negative impulsen frå fallande bustadinvesteringar, ser den økonomiske veksten ut til å styrkje seg ytterlegare dei neste to åra, heiter det.

– Arbeidsløysa vil fortsette å falle til eit nivå betydeleg under det normale.

Det store bildet DNB Markets teiknar for norsk økonomi, er at oljenedturen er over og oljeinvesteringane på veg opp igjen. Optimismen er tilbake i næringslivet, og investeringane i fastlandsindustrien er på veg opp.

– Også optimismen til hushalda er stor, og reallønnsveksten vart positiv i fjor. Auka vekst styrkjer eksporten, skriv banken.

