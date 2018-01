Frp-topp: Siste periode med kontantstøtte

innenriks

Steffensen er leiar av Utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget.

– Denne regjeringa har sagt at tidleg innsats er ein viktig påle for politikken vår. Då må vi sjå på kva som er gode tiltak. Å fjerne kontantstøtta vil vere eitt av dei beste verkemidla, seier Steffensen til Klassekampen.

Tru på støtte

Han meiner det er fleire gode grunnar til å snu:

– Det vil få fleire minoritetskvinner inn i arbeidslivet, sørgje for at ungane får størst mogleg utbytte av tida i barnehagen og gi betre språkopplæring. Vi kan ikkje bruke skattepengar på å halde folk heime.

Problemet er at Frp-landsmøta gong på gong har gått inn for kontantstøtte, men Steffensen har likevel tru på støtte i eige parti.

– Eg trur folk ser utfordringane med at det er mange som treng at vi stiller opp med tidleg innsats. Og eg trur det er mange hos oss også som ser at det er rart å betale folk for å ikkje bruke ei offentleg teneste.

Kontantstøtta ikkje med

I arbeidsprogrammet til den blågrøne regjeringa – Jeløy-erklæringa – er ikkje kontantstøtta nemnt med eit ord. I staden blir det lansert eit anna varsel om familiestøtte:

«Halde oppe dei samla overføringane til barnefamiliar, men vurdere innretning og omfang». Målet er å «sikre god fordeling og målretting mot barnefamiliar med vedvarande låg inntekt».

Venstre er motstandarar av ordninga. Frp har tidlegare ønskt å gjere den kommunal, og Høgre har sagt at dei vil vurdere innretninga på ordninga.

– Vi kjenner jo Venstres politikk, seier KrF-talsmann Geir Jørgen Bekkevold, som er like bekymra for omtalen av kontantstøtte i Frp-kretsar.

– At støtta ikkje er omtalt i plattforma, er no éin ting. Men dei nye signala frå Frp er svært utfordrande, seier han til Vårt Land.

