Høgre i samtalar med politiet om Unge Høgre-sakene

Det får Aftenposten stadfesta. Advokat Ellen Holager Andenæs seier hennar klient, ei 20 år gammal jente som er omfatta av eitt av varsla mot Kristian Tonning Riise, reagerer på samarbeidet Høgre har med politiet.

Aarset seier på sin side at Høyre er nøydd til å samarbeide med politiet.

«Eg har stor forståing for at jenta er i ein vanskeleg situasjon. Men vi er nøydd til å samarbeide med politiet når dei har tatt kontakt med oss», skriv Aarset i ein sms til Aftenposten.

Måndag blei det klart at statsadvokaten hadde bede politiet om å gjere innleiande undersøkingar for å sjå på om det er grunnlag for å starte etterforsking i ei av varslarsakene.

