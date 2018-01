Legeforeningen og Spekter einige om ny tariffavtale

innenriks

Dermed er det sett sluttstrek for ei konflikt som har vart heilt sidan sjukehusstreiken sommaren 2016.

– Semja vil bidra til å skape ro i sjukehusa, seier president Marit Hermansen i Den norske legeforening i ei pressemelding Spekter har sendt ut.

– Den nye løysinga inneber at arbeidsplanane skal setjast opp etter fast rullerande mønster, og slik at det kan leggjast til rette for å planleggje ulike typar langtidsfråvær og ferie, heiter det pressemeldinga.

– Dette gir føreseielegheit både for den enkelte lege og for planlegginga til helseføretaket, seier direktør for Spekter Helse Sylvia Brustad.

Enda i Arbeidsretten

Bakgrunnen for konflikten mellom legeforeningen og Spekter er at legane kravde at såkalla rullerande arbeidsplanar skulle inn i tariffavtalen, noko arbeidsgjevarorganisasjonen Spekter ikkje ville gå med på.

Etter at regjeringa greip inn med tvungen lønnsnemnd under streiken, enda saka i Rikslønnsnemnda. I nemnda fekk Spekter medhald, noko som førte til at Akademikerne helse og Legeforeningen tok saka til Arbeidsretten der dei vann fram med sitt syn.

I etterkant av denne avgjerda har partane møttest til nye forhandlingar.

Fornøgd helseminister

– Eg er veldig glad for at partane har funne ei løysing. Eg håpar det no kan bli ein ny start på å byggje opp eit godt tillitsforhold mellom partane, seier helseminister Bent Høie (H) til Dagens Medisin.

På spørsmål om semja kjem som følgje av instruksar frå han, svarar han nei:

– Men eg har vore veldig tydeleg heile vegen på at eg ønskte at dei skulle klare å finne ei løysing.

(©NPK)