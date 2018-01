Advokatane til Giske forferda over Arbeidarpartiet

innenriks

– Vi er forferda over at Arbeidarpartiet har valt å behandla saka utan å gje Giske tilsvarsrett. Det er brot på grunnleggjande rettstryggleiksprinsipp, seier advokat Christopher Hansteen til NTB.

Han og Frode Sulland har dei siste vekene vore hyrte inn som advokatar for Giske, etter at den tidlegare nestleiaren blei skulda for seksuell trakassering. Arbeidarpartiet konkluderte torsdag med at Giske har brote det interne regelverket til partiet.

Hansteen meiner partiet no bryt føresetnadene det sjølv sette for behandlinga av varsla, nemleg at den det blei sett fram skuldingar mot skulle få gje sin versjon av hendingane.

– Dei har avgjort sakene ved å leggja versjonen til varslarane til grunn. Dei undersøkingane som er gjort, bær veldig preg av at ein har ønskt å underbyggja og understøtta versjonen til versjonen til varslarane, seier Hansteen.

– Ein alvorleg feil

Advokaten meiner det er problematisk særleg fordi partiet også har lagt til grunn eit prinsipp om omvendt bevisbyrde, det vil seia at Giske må bevisa at han er uskuldig.

– Når dei då konkluderer utan at han får gje sin versjon, er konklusjonen gitt. Det er ein alvorleg feil.

Partileiar Jonas Gahr Støre meiner Giske har fått fullt innsyn i sakene og høve til å svara.

– Det har ikkje Giske fått høve til. Han er sjuk og er ikkje i stand til å gje sin versjon, og advokatane kan sjølvsagt ikkje gje hans versjon utan at han er i stand til det sjølv, seier Hansteen.

– Både etterforskar og dommar

I ei pressemelding opplyser dei to advokatane at dei har hatt dialog med advokatane til partiet om prosessen, men strekar under at det ikkje erstattar behovet til Giske for å svara på skuldingane.

«Vi stiller oss også kritiske til at Arbeidarpartiet i realiteten opptrer både som etterforsker og dommer i sakene, uten å ha den uavhengighet som er nødvendig for å opptre uhildet i begge relasjoner», heiter det i pressemeldinga.

Trond Giske har trekt seg som nestleiar i Arbeidarpartiet som følgje av fleire varsel mot han. Varsla er knytte til seksuell trakassering og upassande oppførsel. Giske har beklaga oppførselen sin, men samtidig sagt på Facebook at det har kome «grunnløse og falske varsler». Han har avvist skuldingane om seksuell trakassering.

På spørsmål om Giske er usamd i at han har brote reglane til partiet, seier Hansteen at dette er noko han ikkje har teke stilling til. Han og Sulland vil gå nokre rundar med Giske for å vurdera kva dei skal gjera vidare og stadfestar at det finst moglegheiter for å ta saka vidare utanfor dei interne organa til partiet.

– Men det kan eg ikkje konkretisera nærmare.

NTB har vore i kontakt med pressekontakten til Giske, Bård Flaarønning. Han opplyser at Giske framleis er sjukmeldt, og at han difor ikkje har høve til å kommentera saka.