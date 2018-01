Arbeidarpartiet konkluderer med at Trond Giske har brote retningslinjene til Ap

innenriks



Det går fram av ei pressemelding partiet sende ut torsdag ettermiddag. – Vurderingane til partiet er formidla vidare til den enkelte varslar og Trond Giske. Arbeidarpartiet vil av omsyn til dei som er ramma ikkje gje ytterlegare kommentarar til dei enkelte varsla, heiter det. Det blir vidare peikt på at Giske allereie har trekt seg frå verva sine i partiet, og at det difor ikkje er aktuelt med nokon ytterlegare reaksjon frå partiet si side. Ifølgje Arbeidarpartiet er Giske gjort kjend med innhaldet i varsla. Verdigrunnlag – Advokatane hans har hatt tilgang til alt materiale i sakene og har heile tida hatt kontakt med advokaten til partiet, heiter det i pressemeldinga. Vidare heiter det at Arbeidarpartiet av omsyn til dei som er ramma ikkje vil gje ytterlegare kommentarar til dei enkelte varsla. – Det er venta at våre tillitsvalde har ei åtferd som samsvarar med verdigrunnlaget vårt og retningslinjene våre for korleis vi meiner at kvinner og menn skal bli møtt i organisasjonen vår. Dette ansvaret kviler ekstra tungt på våre fremste tillitsvalde, heiter det. Giske har beklaga Etter først å ha blitt friteken frå vervet på ubestemt tid, valde Giske 7. januar å trekkja seg som nestleiar på varig basis. Bakgrunnen var at partiet hadde fått fleire varsel mot han, knytt til skuldingar om seksuell trakassering og upassande oppførsel. Giske har beklaga oppførselen sin, men samtidig sagt på Facebook at det er har kome «grunnløse og falske varsler». Han har overfor NTB avvist å ha utsett nokon for seksuell trakassering. Den profilerte Ap-politikaren som har fleire periodar bak seg som statsråd i ulike departement, har vore sjukemeldt sidan før jul. Han har også sagt frå seg vervet som finanspolitisk talsperson. Rigmor Aasrud har no teke over dette. Giske er vald inn på Stortinget frå Sør-Trøndelag og har dermed møterett når landsstyret til Arbeidarpartiet samlast til ekstraordinært møte på Gardermoen førstkommande måndag. Ap har fått varsel som er knytt til fleire personar enn Trond Giske. Sidan midten av desember har det totalt kome fleire enn 20 varsel. Ap opplyser i pressemeldinga at det har kome varsel og påstand om uønskt seksuell merksemd. Partiet opplyser ikkje kven desse varsla vedkjem og kva dei konkret går ut på.