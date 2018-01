Arne Strand fekk røyk- og fallskadar under terrorangrepet 

innenriks

Sjukehuset informerer om skadane i samråd med Strands familie.

– Tilstanden er alvorleg, men stabil og han får nødvendig medisinsk behandling på Haukeland universitetssjukehus. Familien ber om forståing for at det førebels ikkje kan bli gitt fleire detaljar om korleis skadane oppstod, seier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander.

Flyet med Strand om bord landa på Flesland i Bergen onsdag ettermiddag. Han vart deretter transportert rett til Haukeland universitetssjukehus.

– Vi er letta over at Arne Strand er kommen heim til Bergen. Vi er trygge på at han får den oppfølginga han treng, og det er godt at familien kan vere med han, heiter det i ei pressemelding frå Christian Michelsens Institutt (CMI).

Strand, som er assisterande direktør på CMI, var på arbeidsreise i Afghanistan. Han har i fleire år forska på Afghanistan og var på Intercontinental-hotellet då det vart angripe av Taliban i Kabul laurdag kveld. Seks væpna menn angreip hotellet og jakta på utlendingar opp gjennom etasjane.

40 drepne

CMI gir ingen detaljar om kva skadar Strand fekk i samband med angrepet, eller korleis dette skjedde.

Afghanske styresmakter opplyste torsdag at 40 personar vart drepne i hotellangrepet i Kabel, 25 afghanarar og 15 utlendingar. Det er nesten dobbelt så mange som tidlegare meldt.

Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet, som tok til i 21-tida laurdag kveld. Først 17 timar seinare fekk afghansk politi, med støtte frå norske styrkar, kontroll på staden.