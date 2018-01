Kronprins Haakon og prins William sjekkar ut helikopter saman

innenriks

Det andre redningshelikopteret til Noreg av typen AW101 kom til Sola i Rogaland frå fabrikken i Storbritannia sist fredag. No skal det, etter det NTB erfarer, flygast over til Oslo, så hertugen av Cambridge får ta ein kyndig titt på sakene.

Prins William og hertuginne Kate kjem torsdag om ei veke til Noreg. Etter ein privat lunsj på Slottet og omvising i prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark utanfor, skal følgjet til kontorfellesskapet MESH for britiske oppstartsbedrifter og gründarar.

Det er etter dette at prinsen og kronprins Haakon skal ha ytra ønske om å svinga nedom Akershus festning, der det nye helikopteret skal stå klart. Dei skal få ei innføring i funksjonar og sjølve prosjektet, men det skal ikkje vera snakk om nokon prøvetur på eiga hand for dei to.

Justis- og beredskapsdepartementet har bestilt totalt 16 AW101-helikopter. Frå 2018 til 2021 skal dei gradvis erstatta dei over 30 år gamle Sea King-redningshelikoptera. Så langt er to av helikoptera på plass. Det første velta på Sola i november, éi veke etter at det blei levert.

Det andre helikopteret skulle eigentleg ha blitt levert før jul, men kom først i sist veke på grunn av arbeidet til Havarikommisjonen etter at det første AW101-helikopteret velta under såkalla bakkekøyring.

(©NPK)