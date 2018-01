Lerøy må betale bot på 1,4 millionar kroner etter fiskedød

innenriks

Mattilsynet held fast på rekordgebyret på 1,4 millionar kroner. Det er det høgste gebyret Mattilsynet har lov å gi, skriv Adresseavisen.

Store mengder laks vart hardt skadde under avlusing i mai 2016. Mattilsynet reagerer på at oppdrettaren lèt den skadde fisken bli i sjøen i staden for å nødslakte.

– Det er ein streng reaksjon fordi vi ser på dette som eit alvorleg brot, seier leiaren for seksjon fisk og sjømat i Mattilsynet sentralt, Friede Andersen.

Hovudkontoret til Mattilsynet har brukt eit år på å behandle klagen på det regionale vedtaket frå desember 2016.

– Det er første gong Mattilsynet brukar dette verkemiddelet mot akvakulturnæringa. Det er derfor vi har brukt så lang tid på å behandle klagen, seier ho.

Lerøy meiner straffa er for streng. Konserndirektør Stig Nilsen for havbruk i Lerøy skriv i ein e-post til Adresseavisen at selskapet vurderer om dei skal bringe saka inn for andre instansar enn Mattilsynet.

– Denne hendinga frå våren 2016, oppstod som følgje av ein teknisk feil på brønnbåtsystemet for ferskvassbehandling og ikkje som følgje av Lerøy Midt sine system eller driftspersonell, seier Nilsen.

