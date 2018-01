innenriks

– Det er noko gammaldags å insistera på at ein anten må vera borgarleg eller sosialist. Miljøsaka er overordna alt anna, og difor er det rett av oss å setja den saka først, seier Hermstad til NTB.

Samtidig legg han til:

– Før stortingsvalet i 2021 ser eg likevel ikkje bort frå at vi vil velja side. Det vil i så fall vera ut frå ein situasjon der vi ser at vi får mest utteljing den eine eller andre vegen. Eg ser ikkje bort frå at det kan vera lurt.

(©NPK)