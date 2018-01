Nedturen held fram for Arbeidarpartiet

innenriks

Tala er henta frå januarmålinga til Sentio for Dagens Næringsliv. Oppslutnaden til Ap er den lågaste for partiet på denne målinga sidan september 2003.

– Dette nivået er ikkje bra nok for Arbeidarpartiet. Det har vore mykje merksemd om andre ting enn politikk den siste månaden, det er forståeleg at det demobiliserer veljarane våre. Hovudoppgåva vår er å arbeida for ny politikk for eit Noreg med tryggare arbeidsliv og meir rettferdig fordeling, seier partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng.

Ap har den siste tida opplevd massiv medieomtale som følgje av ei rekkje varslingssaker om seksuell trakassering i partiet, inkludert mot tidlegare nestleiar i partiet, Trond Giske.

– Den reduserte oppslutnaden er neppe berre påverka av Giske-saka. Truleg har partiet i liten grad klart å koma seg på offensiven eller klart å verke som ei motkraft til regjeringa, seier valforskar Bernt Aardal.

Med ein vekst på 4 prosentpoeng har Høgre vakse mest, og partiet får ein oppslutnad på 30,5 prosent på målinga. Venstre går tilbake med 0,5 prosentpoeng til 3 prosents oppslutnad, 1 prosentpoeng under sperregrensa. Resultata for dei andre partia er slik: KrF 4,5 (+0,3 prosentpoeng), Frp 13,4 (-1,5), Sp 10,1 (-0,2), SV 7,6 (+1,6), Raudt 3,1 (+0,7) og MDG 3,2 prosent (-).

