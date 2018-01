innenriks

Adnan Shaluni blei først utvist i oktober 2016 fordi styresmaktene fryktar at han kan gjennomføra terrorhandlingar i Noreg eller inspirera andre til å gjera det. Han saksøkte staten for å få vedtaket omgjort, men tapte først i Oslo tingrett, og no også i Borgarting lagmannsrett, fortel NRK.

Shaluni hadde budd i Noreg frå 2007 då han blei utvist. I 2014 oppsøkte han dåverande talsmann i Profetens Ummah, Ubaydullah Hussain, og var dei neste åra ein del av kjernen i den islamistiske gruppa.

(©NPK)