Ungdomspolitikarar vil ha tiltak mot trakassering under Arendalsveka

– Arendalsveka er ein av dei få stadane der ein møter alle frå heilt vanlege medlemmer i partiet til statsministeren. Det er mykje skeive maktforhold og stort alderspenn. Derfor er det ekstra viktig at Arendalsveka i år tar eit grep rundt seksuell trakassering, seier leiaren for Raud Ungdom, Linn-Elise Øhn Mehlen, til NRK.

Dette skriv Mehlen og dei andre ungdomsleiarane også i brevet til arrangørane.

Leiaren for rådet i Arendalsveka, Robert Cornels Nordli, seier til statskanalen at han ikkje kjenner til nokon saker eller varsel om seksuell trakassering under arrangementet, men er glad for at ungdomspartia tar ansvar og tenkjer førebyggjande.

Nordli, som også er ordførar i Arendal, opplyser at arrangørane av Arendalsveka har invitert ungdomsleiarane til eit møte om temaet i januar.

– Eg håpar vi kan legge til rette så bra som mogleg ut ifrå arrangementa vi har. Arendalsveka er for alle i alle aldrar. Vi ønsker at den folkefesten vi har fått til skal fortsette og at ein framleis skal gå rundt med eit smil rundt munnen, seier Nordli.

