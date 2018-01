206 asylbarn forsvann frå mottak i 2017

innenriks

Ifølgje seniorrådgjevar Therese Bergwitz-Larsen i Utlendingsdirektoratet (UDI) forlèt dei fleste mottaka av fri vilje.

– Men enkelte forsvinningar gir grunnlag for bekymring, skriv ho i ein e-post til Adresseavisen.

UDIs bekymring går ut på at barna enten er blitt utsette for menneskehandel eller på ein eller annan måte er blitt utsette for eller involverte i kriminalitet.

– Derfor har vi klare varslingsrutinar for mottaka og rutinar for førebygging. Det er alvorleg at einslege mindreårige forlèt eit mottak utan å melde frå, skriv Bergwitz-Larsen.

Når einslege mindreårige forlèt mottak utan å melde frå, varslar mottaket UDI, politiet og barnevernet.

I 2016 forsvann 182 asylbarn frå norske mottak. Dermed har til saman 388 asylbarn forsvunne i Noreg dei to siste åra.

– Ein viktig grunn til at ungdommane forsvinn, er at dei er livredde for retur til Afghanistan. Kraftige innstrammingar i innvandringspolitikken har ført til at vi no gir avslag til barn som tidlegare ville fått vern. Dette har ført til ein svært fortvila situasjon for ungdommane, seier Redd Barnas spesialrådgjevar for barn på flukt Camilla Scharffscher Engeset.

