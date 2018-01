Amedia legg ned salsavdelinga i Nettavisen

innenriks

– Vi sentraliserer alt annonsesalet i Amedia salg og marked, seier konserndirektør for sal og marknad i Amedia, Victoria C. Schultz til nettstaden Kampanje.

Ingen av dei seks som misser jobben får automatisk ny jobb i Amedia.

– Vi har eit auka bemanningsbehov i Amedia salg og marked, som følgje av at vi blir større, og vi håpar fleire av dei som arbeider i Nettavisen søkjer seg over dit, seier Schultz.

Amedia kjøpte opp halvdelen til Egmont av Mediehuset Nettavisen i oktober. Det betyr at Amedia no eig 100 prosent av Nettavisen. Egmont tok på si side over magasina Side2 og Side 3, NA Livsstil, i tillegg til bloggverksemda.

