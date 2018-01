Full krangel om samanslått Troms og Finnmark

innenriks

Då finnmarksdelegasjonen ikkje var villig til å legge administrativ leiing av fylkeskommunen i det eine fylket og fylkesmannsadministrasjonen til det andre, valde forhandlingsleiar Willy Ørnebakk frå Troms å takke for seg, skriv iFinnmark.

– Vi har presentert eit heilt klart standpunkt om at vi må sjå til dei kva andre tvangssamanslåtte fylka har gjort og legge administrativ leiing av fylkeskommunen til det eine fylket og fylkesmannsadministrasjonen til det andre fylket. Finnmark er ikkje villig til å fire i det heile tatt, k dei vil ha begge delane her i Vadsø. Det kan ikkje vere det som gagnar den nye regionen. Dette blir heilt umogleg å gå for, skal ein sjå det frå vår ståstad, seier Ørnebakk til avisa.

Han seier delegasjonen frå Troms har vore tydeleg på at det er heilt urimeleg å forlange at begge embeta skal bli leidd frå den eine delen av heile den nye regionen, og viser til både busetjingsmønster og store avstandar.

Fylkesordførar Ragnhild Vassvik vart overraska då forhandlarane frå nabofylket reiste seg og gjekk, og påpeikar at delegasjonen frå Troms har gått ut med eit tydeleg ultimatum om å legge den administrative leiinga til Tromsø. Finnmark meiner Troms skal ha den politiske leiinga og at Vadsø skal få den administrative.

– Vi har tilbydd dei formannskapsmodellen, fylkesvara og leiing i tre hovudutval, mot at det administrative hovudsetet er i Finnmark, seier Vassvik.

