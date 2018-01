Heftige slag ventar i skadeskote Ap 

innenriks

– Uroa i partiet bør bekymra partileiaren, seier den nyvalde fylkesleiaren Anne Marit Mevassvik i Trøndelag, heimfylket til Trond Giske.

Advokatane til den avgåtte nestleiaren meiner at grunnleggjande rettsprinsipp er brotne. Den trønderske Ap-toppen Tore O. Sandvik karakteriserer det heile som skakande. Dei to rådgjevarane til Giske har sagt opp. Og på partikontoret går klubbleiaren hardt ut mot dei tilsette i stortingsgruppa for ikkje å ta konfliktar internt.

Med meiningsmålingar nedst på 20-talet skal Arbeidarpartiet måndag og tysdag samla landsstyret til ekstraordinært landsmøte på Gardermoen. Opningstalen kan bli den viktigaste Støre har halde nokon gong.

Oppvask

Ambisjonen til Støre er at landsstyret også skal sjå framover. Det kan bli krevjande, meiner Mevassvik.

– Eg er oppteken av at Ap bør bruka tid og energi på å driva politikk, og ikkje minst utvikla ny politikk for ei ny tid og for heile landet. Uroa i partiet hindrar oss i å gjera dette. Det bør uroa partileiaren, seier Mevassvik til NTB.

Ho meiner det var for tidleg å konkludera i varslarsakene så lenge den avgåtte nestleiaren Trond Giske er sjukmeldt. Ho har fått open støtte frå to av medlemmene i sentralstyret.

Trøndelag Ap meiner også at det er klart at Giske kan bli sitjande i sentralstyret sjølv om han ikkje lenger er nestleiar, stikk i strid med det Støre har gjeve uttrykk for.

Ikkje punktum

Ap-leiaren tilbakeviser kritikken om at Giske ikkje har fått koma til orde før leiinga konkluderte med fleire brot på retningslinjene til partiet mot seksuell trakassering.

– Eg har brukt meir tid på Giske enn på varslarane. Punktum er sett på overtid, seier Ap-leiaren til NRK.

Men fylkesleiarane og medlemmer av landsstyret som NTB snakka med fredag, gjev uttrykk for at det enno ikkje er sett sluttstrek.

– Vi skal bruka tida på å diskutera oss gjennom dette. Punktum må setjast gjennom måndagen og tysdagen. Så må vi retta blikket framover. Eg skal gje meiningane mine om prosessen i landsstyremøtet, seier fylkesleiar i Telemark og stortingsrepresentant Terje Lien Aasland til NTB.

Fleire kan bli ramma

Nestleiaren som er att i Ap, Hadia Tajik, har fått kritikk for rolla si i Giske-saka. Høgtlesing av varsel i sentralstyret og eit innlegg på Facebook der ho «som menneske, nestleder og jurist» omtalte varsla som «rystende», utløyste reaksjonar.

Fleire av medlemmene i landsstyret opnar for at det kan koma kritikk mot henne og andre i partileiinga under krisemøtet til veka.

Det har også blitt reist spørsmål om stillinga til sekretariatsleiar Hans Kristian Amundsen. Splittinga mellom dei tilsette på Stortinget og partikontoret har bobla til overflata. Fredag rykte klubbleiaren ved partikontoret, Jan Thore Marthinsen, ut og refsa dei tilsette i stortingsgruppa for å fremja kritiske synspunkt i media framfor å ta det internt.

LO-leiren reagerer

På motsett side har deler av LO-leiren, som tradisjonelt har stått på Giske si side, ifølgje Adresseavisen reagert svært negativt på advokatløpet til Giske med krass kritikk mot partileiinga.

Støre meiner at resonnementet til advokatane inneber at eit parti må visa alle varsla til politiet og domstolane. Det ville i så fall heva terskelen for å varsla, det motsette av kva Metoo bør føra til.

I tillegg har fleire av varslarane gjeve uttrykk for at dei er nøgde med måten Ap har takla sakene på. Til Aftenposten seier to av dei at dei også har fått ei personleg orsaking frå Giske.

