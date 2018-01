Innvandrarbarn gjer det betre i norsk lesing

innenriks

Barn som har innvandra til Noreg, er gruppa som får dei dårlegaste resultata på nasjonale prøvar i lesing. Men det er ei forbetring, i 2016 låg 43 prosent på lågaste trinn, i 2017 er det 39 prosent, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Alle femteklassingane gjer det betre i lesing, for norskfødde med innvandrarforeldre er delen på lågaste nivå redusert frå 36 til 33 prosent, mens for dei andre elevane har delen på lågaste nivå falle frå 23 til 22 prosent.

I engelsk er forskjellane små mellom desse tre gruppene. I rekning er tala omtrent uendra frå 2016. Der hamnar 37 prosent av innvandrarbarna på lågaste nivå i femte klasse, for dei andre elevane er delen 21 prosent.

Dette er det 10. året med nasjonale prøver og i alle desse har Oslo vore det fylket som har hatt størst del elevar på høgste meistringsnivå både rekning, lesing og engelsk i 5. og 8. klasse.

Ifølgje SSB er utdanningsnivået til foreldra ei viktig forklaring. Barn av foreldre med høgare utdanning scorar i snitt høgare på nasjonale prøvar enn andre elevar. På landsbasis har 60 prosent av dei som tok prøven, foreldre med høgare utdanning, men i Oslo er dette talet 68 prosent.

For elevar med foreldre som har vidaregåande eller grunnskuleutdanning skil ikkje Oslo-elevane seg like mykje ut, og fleire fylke har resultat over eller på linje med Oslo.

