Litauar dømd til fem års fengsel for overfallsvaldtekt på Sunnmøre

innenriks

Tre menn var tiltalte i saka. Ein 24 år gammal mann blei frifunnen, mens ein 21-åring blei dømd til fire månaders fengsel for seksuell handling utan samtykke, skriv Sunnmørsposten.

Aktor ville ha fem og eit halvt år fengsel for to av dei tiltalte og fem år og tre månaders fengsel for tredjemann.

Den 39 år gamle mannen må også betale 175.000 kroner i erstatning til kvinna, ifølgje dommen frå Søre Sunnmøre tingrett.

Tre menn frå Litauen blei arrestert i fjor sommar, sikta for overfallsvaldtekt av ei kvinne i ein skog i ei bygd på søre Sunnmøre.

Dei tre mennene som var i Noreg for å arbeida, har heile tida nekta for det dei var tiltalt for.

Kvinna forklarte i retten at ho på ettermiddagen 18. juli i fjor skulle gå ein tur på fjellet. Like etter oppdaga ho tre menn etter seg.

– Den eine gjekk i slippers, og eg forstod at han ikkje skulle på fjelltur, sa kvinna i retten.

Etter kvart blei ho dytta over ende og utsett for det som i tiltalen blir skildra som ei grov valdtekt.

